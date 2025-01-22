Дерек Лайвли пропустит 2-3 месяца из-за перелома стопы
Дерек Лайвли выбыл на 2-3 месяца из-за перелома стопы.
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли получил небольшой перелом стопы и, как ожидается, пропустит от 2 до 3 месяцев.
Лайвли не играет с 14 января из-за травмы. В нынешнем сезоне он набирал 9,1 очка, 7,8 подбора, 2,6 передачи и 1,7 блок-шота в среднем за матч в качестве стартового центрового «Мэверикс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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