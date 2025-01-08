Леброн Джеймс исполнил эффектный данк с сопротивлением Дерека Лайвли

Леброн Джеймс стал автором впечатляющего данка.

Форвард «Лейкерс » забил сверху с сопротивлением центрового «Мэверикс» Дерека Лайвли .

Джеймс , которому недавно исполнилось 40 лет, набрал 18 очков, 10 подборов и 8 передач. Калифорнийцы уступили со счетом 97:118.