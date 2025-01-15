Дерек Лайвли выбыл на неопределенный срок с растяжением связок
Дерек Лайвли выбыл из строя на неопределенный срок.
Центровой «Далласа» получил результаты рентгена правого голеностопного сустава. Результаты отрицательные. На данный момент сроки возвращения игрока не установлены.
Лайвли травмировался на первых минутах стартовой четверти матча против «Денвера» (99:118) и досрочно покинул площадку.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем