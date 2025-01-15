Дерек Лайвли выбыл на неопределенный срок с растяжением связок

Дерек Лайвли выбыл из строя на неопределенный срок.

Центровой «Далласа » получил результаты рентгена правого голеностопного сустава. Результаты отрицательные. На данный момент сроки возвращения игрока не установлены.

Лайвли травмировался на первых минутах стартовой четверти матча против «Денвера» (99:118) и досрочно покинул площадку.