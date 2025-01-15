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Дерек Лайвли выбыл на неопределенный срок с растяжением связок

Дерек Лайвли выбыл из строя на неопределенный срок.

Центровой «Далласа» получил результаты рентгена правого голеностопного сустава. Результаты отрицательные. На данный момент сроки возвращения игрока не установлены.

Лайвли травмировался на первых минутах стартовой четверти матча против «Денвера» (99:118) и досрочно покинул площадку.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Криса Хэйнса в соцсети X
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