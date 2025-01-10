«Даллас» организовал рывок 16:0 в 4-й четверти матча с «Портлендом» и одержал вторую победу подряд
«Даллас» вырвал победу у «Портленда» благодаря рывку в четвертой четверти.
«Блэйзерс» вели со счетом 109:99 за 4:33 до конца игры, но затем смазали следующие шесть попыток с игры и допустили две потери.
«Мэверикс» удался рывок 16:0, который принес команде вторую победу подряд после серии из пяти поражений.
Техасцы играют без травмированных Кайри Ирвинга и Луки Дончича. Пи Джей Вашингтон набрал 23 очка и 14 подборов, Дерек Лайвли – 21 очко и 16 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем