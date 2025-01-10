«Даллас» организовал рывок 16:0 в 4-й четверти матча с «Портлендом» и одержал вторую победу подряд

«Даллас» вырвал победу у «Портленда» благодаря рывку в четвертой четверти.

«Блэйзерс» вели со счетом 109:99 за 4:33 до конца игры, но затем смазали следующие шесть попыток с игры и допустили две потери.

«Мэверикс» удался рывок 16:0, который принес команде вторую победу подряд после серии из пяти поражений.

Техасцы играют без травмированных Кайри Ирвинга и Луки Дончича. Пи Джей Вашингтон набрал 23 очка и 14 подборов, Дерек Лайвли – 21 очко и 16 подборов.