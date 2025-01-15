Дерек Лайвли получил травму голеностопа в матче с «Денвером»
Дерек Лайвли травмировался в дебюте встречи с «Наггетс».
Центровой «Далласа» получил растяжение связок правого голеностопа на первых минутах стартовой четверти и досрочно покинул площадку.
Техасцы уступили со счетом 99:118.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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