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Дерек Лайвли получил травму голеностопа в матче с «Денвером»

Дерек Лайвли травмировался в дебюте встречи с «Наггетс».

Центровой «Далласа» получил растяжение связок правого голеностопа на первых минутах стартовой четверти и досрочно покинул площадку. 

Техасцы уступили со счетом 99:118.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
травмы
logoДерек Лайвли
logoДаллас
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