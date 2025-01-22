Шакил О′Нил: «В этом сезоне Таунс играет как настоящий «большой»
Шакил О′Нил отдал должное Карлу-Энтони Таунсу.
«В этом сезоне я не могу сказать ничего плохого о том, как играет Таунс. Он играет как настоящий «большой». Он в полном порядке прямо сейчас.
Я рад за Карла-Энтони. Рад, что он играет хорошо. Немного волновался, когда он входил в этот сезон, но ему удалось набрать обороты», – заявил член Зала славы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
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