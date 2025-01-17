«Гонка за MVP». Гилджес-Александер, Йокич и Адетокумбо продолжают лидировать, Каннингем вошел в Топ-10

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Топ-3 остался неизменным.Шэй Гилджес-Александер укрепил свои позиции, набрав 40 очков в матче-реванше с «Кливлендом » (134:114).

Лука Дончич фактически потерял возможность бороться за награды и выбыл из гонки. Разыгрывающий Кейд Каннингем вошел в рейтинг и имеет шансы подняться выше.

Топ-10: