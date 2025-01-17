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«Гонка за MVP». Гилджес-Александер, Йокич и Адетокумбо продолжают лидировать, Каннингем вошел в Топ-10

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Топ-3 остался неизменным.Шэй Гилджес-Александер укрепил свои позиции, набрав 40 очков в матче-реванше с «Кливлендом» (134:114).

Лука Дончич фактически потерял возможность бороться за награды и выбыл из гонки. Разыгрывающий Кейд Каннингем вошел в рейтинг и имеет шансы подняться выше.

Топ-10:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», предыдущее место – 1);

  2. Никола ЙокичДенвер», 2);

  3. Яннис АдетокумбоМилуоки», 3);

  4. Карл-Энтони ТаунсНью-Йорк», 6);

  5. Виктор ВембаньямаСан-Антонио», 4);

  6. Джейсон ТейтумБостон», 5);

  7. Донован Митчелл («Кливленд», 7);

  8. Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10);

  9. Кейд Каннингем («Детройт»);

  10. Энтони Дэвис («Лейкерс», 9).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoНью-Йорк
logoКарл-Энтони Таунс
logoДетройт
logoНБА
logoДенвер
logoШэй Гилджес-Александер
logoБостон
logoДонован Митчелл
logoВиктор Вембаньяма
logoХьюстон
logoЯннис Адетокумбо
logoДжейсон Тейтум
logoМилуоки
logoЛейкерс
logoСан-Антонио
logoНикола Йокич
logoКейд Каннингем
logoОклахома-Сити
logoАлперен Шенгюн
logoЭнтони Дэвис
logoКливленд
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