«Гонка за MVP». Гилджес-Александер, Йокич и Адетокумбо продолжают лидировать, Каннингем вошел в Топ-10
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.
Топ-3 остался неизменным.Шэй Гилджес-Александер укрепил свои позиции, набрав 40 очков в матче-реванше с «Кливлендом» (134:114).
Лука Дончич фактически потерял возможность бороться за награды и выбыл из гонки. Разыгрывающий Кейд Каннингем вошел в рейтинг и имеет шансы подняться выше.
Топ-10:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», предыдущее место – 1);
Никола Йокич («Денвер», 2);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 6);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 4);
Джейсон Тейтум («Бостон», 5);
Донован Митчелл («Кливленд», 7);
Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10);
Кейд Каннингем («Детройт»);
Энтони Дэвис («Лейкерс», 9).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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