Карл-Энтони Таунс получил перелом большого пальца правой руки
Травма Карла-Энтони Таунса оказалась более серьезной.
У центрового «Никс» выявлен отрывной перелом большого пальца правой руки, который он получил, ударившись рукой об щит. Повреждение добавилось к диагностированному ранее растяжению.
Ожидается, что баскетболист скоро вернется на площадку. «Посмотрим, в каком он будет состоянии», – прокомментировал статус на следующий матч главный тренер Том Тибодо.
Таунс пропустил встречу с «Филадельфией» (125:119).
Центровой набирает 25,4 очка, 13,9 подбора и 3,3 передачи в среднем в этом сезоне, реализуя 44,9% трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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