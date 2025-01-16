Карл-Энтони Таунс получил перелом большого пальца правой руки

Травма Карла-Энтони Таунса оказалась более серьезной.

У центрового «Никс» выявлен отрывной перелом большого пальца правой руки, который он получил, ударившись рукой об щит. Повреждение добавилось к диагностированному ранее растяжению.

Ожидается, что баскетболист скоро вернется на площадку. «Посмотрим, в каком он будет состоянии», – прокомментировал статус на следующий матч главный тренер Том Тибодо .

Таунс пропустил встречу с «Филадельфией» (125:119).

Центровой набирает 25,4 очка, 13,9 подбора и 3,3 передачи в среднем в этом сезоне, реализуя 44,9% трехочковых.