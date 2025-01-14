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Карл-Энтони Таунс о травме пальца правой руки: «Ничего не поделаешь»

Карл-Энтони Таунс не захотел говорить о травме большого пальца правой руки.

«Ничего не поделаешь. Такие дела», – сказал центровой «Нью-Йорка», держа правую руку в кармане во время встречи с журналистами.

Травма беспокоила Таунса во время вчерашнего матча против «Детройта» (119:124). Игрок ударился правой рукой о щит в первой половине встречи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
logoНью-Йорк
травмы
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
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