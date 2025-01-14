Карл-Энтони Таунс о травме пальца правой руки: «Ничего не поделаешь»
Карл-Энтони Таунс не захотел говорить о травме большого пальца правой руки.
«Ничего не поделаешь. Такие дела», – сказал центровой «Нью-Йорка», держа правую руку в кармане во время встречи с журналистами.
Травма беспокоила Таунса во время вчерашнего матча против «Детройта» (119:124). Игрок ударился правой рукой о щит в первой половине встречи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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