Участие Карла-Энтони Таунса в матче с «Миннесотой» под вопросом

Стал известен статус Карла-Энтони Таунса перед матчем с «Миннесотой».

Участие центрового «Никс» в игре против бывшей команды находится под вопросом, у звездного баскетболиста повреждение большого пальца правой руки.

Это первый матч для «Миннесоты» в Нью-Йорке с тех пор, как «Никс» выменяли у клуба Таунса и отправили взамен Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо вскоре после открытия тренировочных лагерей. Команда Тома Тибодо победила в Миннеаполисе в декабре.

Дивинченцо не сыграет в «Мэдисон Сквер Гарден» из-за травмы пальца ноги.

Таунс получил травму в понедельник в проигранной встрече с «Детройтом» и пропустил победную для «Никс» игру с «Филадельфией» в среду.