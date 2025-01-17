Участие Карла-Энтони Таунса в матче с «Миннесотой» под вопросом
Стал известен статус Карла-Энтони Таунса перед матчем с «Миннесотой».
Участие центрового «Никс» в игре против бывшей команды находится под вопросом, у звездного баскетболиста повреждение большого пальца правой руки.
Это первый матч для «Миннесоты» в Нью-Йорке с тех пор, как «Никс» выменяли у клуба Таунса и отправили взамен Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо вскоре после открытия тренировочных лагерей. Команда Тома Тибодо победила в Миннеаполисе в декабре.
Дивинченцо не сыграет в «Мэдисон Сквер Гарден» из-за травмы пальца ноги.
Таунс получил травму в понедельник в проигранной встрече с «Детройтом» и пропустил победную для «Никс» игру с «Филадельфией» в среду.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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