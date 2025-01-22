Никола Йокич отказался исполнять «Many Men» во время интервью: «Возможно, сделаю это позже»

Никола Йокич пообещал исполнить знаменитый рэп-хит 50 Cent.

По словам Деандре Джордана , любимая песня суперзвезды «Денвера » – «Many Men (Wish Death)» рэпера 50 Cent.

Ведущие TNT во время интервью попросили серба напеть композицию.

«Нет, нет, нет. Эх, Деандре – плохой товарищ по команде (улыбается). Ну ладно, мне нравится, но петь я не буду.

Знаю ли я все слова? Ну нет, врет он все, конечно, врет. Что-то знаю, безусловно. Ладно, я подучу и, возможно, спою вам в будущем», – сказал Йокич .