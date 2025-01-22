Никола Йокич отказался исполнять «Many Men» во время интервью: «Возможно, сделаю это позже»
Никола Йокич пообещал исполнить знаменитый рэп-хит 50 Cent.
По словам Деандре Джордана, любимая песня суперзвезды «Денвера» – «Many Men (Wish Death)» рэпера 50 Cent.
Ведущие TNT во время интервью попросили серба напеть композицию.
«Нет, нет, нет. Эх, Деандре – плохой товарищ по команде (улыбается). Ну ладно, мне нравится, но петь я не буду.
Знаю ли я все слова? Ну нет, врет он все, конечно, врет. Что-то знаю, безусловно. Ладно, я подучу и, возможно, спою вам в будущем», – сказал Йокич.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем