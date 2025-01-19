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Никола Йокич и его семья отстранились от клуба «Джокер» из Сомбора

Никола Йокич отказался от клуба из его родного города.

Клуб «Джокер» из родного города Николы Йокича Сомбор неожиданно покинул Адриатическую лигу-2 и уступил свое гарантированное место в плей-офф «Подгорице».

Несколько дней спустя главный тренер Владимир Лучич расстался с командой. В интервью Mozzart Sport Лучич рассказал, что Йокич и его семья, которые были основными инвесторами клуба, покинули его.

«Семья Йокича отстранилась от клуба. Они были основными инвесторами и людьми, которые отвечали за то, чтобы в «Джокере» все функционировало хорошо.

Генеральный менеджер был удивлен и должен был как-то отреагировать. У нас была встреча с семьей Йокича, точнее с его братом Страхиньей, который сказал нам, что он будет в клубе до 19 января, в этот день он покинет его и больше не будет в него инвестировать, заявив, что игроки и тренеры могут уходить.

Я бы не стал вдаваться в подробности, мы все были удивлены. Мы должны уважать их решения, они вкладывают свои собственные деньги, не так много людей делают это, они решили уйти, и я уважаю это. Они вложились и создали отличный клуб», – сказал Лучич.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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