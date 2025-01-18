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Данк Аарона Гордона после передачи Николы Йокича – лучший момент игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Первое место в Топ-10 по итогам матчей 17 января занял дуэт «Денвера» Никола ЙокичАарон Гордон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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