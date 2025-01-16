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Деандре Джордан: «Когда Йокич просит включить песню, если это не сербская народная музыка, то это «Many Men» 50 Cent»

Деандре Джордан назвал любимую песню Николы Йокича.

«Каждый раз, когда Никола Йокич просит включить песню, если это не сербская народная музыка, то это «Many Men» 50 Cent. И он знает слова от начала до конца», – рассказал центровой «Денвера».

«Many Men (Wish Death)» — один из самых знаковых треков рэпера 50 Cent из его легендарного альбома 2003 года «Get Rich or Die Tryin».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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