Никола Йокич оформил 4-й трипл-дабл подряд – 27 очков, 13 подборов и 10 передач в победном матче с «Филадельфией»

Никола Йокич оформил 4-й трипл-дабл подряд.

Центровой «Денвера » записал на свой счет 27 очков, 13 подборов и 10 передач в победном матче с «Филадельфией» (144:109).

За 30 минут серб реализовал 10 из 15 с игры и 5 из 5 с линии, в его активе 4 перехвата и 1 блок-шот.

Никола оформил трипл-дабл под занавес третьей четверти. Он стал для него 19-м в сезоне.