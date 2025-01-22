Никола Йокич оформил 4-й трипл-дабл подряд – 27 очков, 13 подборов и 10 передач в победном матче с «Филадельфией»
Никола Йокич оформил 4-й трипл-дабл подряд.
Центровой «Денвера» записал на свой счет 27 очков, 13 подборов и 10 передач в победном матче с «Филадельфией» (144:109).
За 30 минут серб реализовал 10 из 15 с игры и 5 из 5 с линии, в его активе 4 перехвата и 1 блок-шот.
Никола оформил трипл-дабл под занавес третьей четверти. Он стал для него 19-м в сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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