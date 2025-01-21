NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Баффалос»

Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе проведет очередной матч в NCAA.

«Кугарс» на выезде встретятся с «Колорадо Баффалос». NCAA Колорадо – Бригам Янг 22 января . 7.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.