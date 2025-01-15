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Эксперт: «Чрезмерная реакция на неудачный отрезок у Демина с понижением его драфтовых позиций представляется поспешной»

Эксперт Джейс Дерриберри оценил игру Егора Демина в сезоне NCAA.

«В первых 12 матчах сезона Демин в среднем набирал 11,1 очка, 4,2 подбора, 5,8 передачи и 1,5 перехвата, реализуя 43,1% с игры, 29,1% трехочковых и 67,6% штрафных. Хотя эти средние показатели необязательно должны сильно впечатлять, контраст между его игрой до и после травмы рисует более ясную картину сезона для Егора. В первых восьми встречах Демин в среднем набирал 13,3 очка, 4,6 подбора и 5,8 передачи, реализуя 49,3% с игры, 38,5% трехочковых и 68% штрафных. Однако с момента, когда Демин начал выступать в Big 12 после травмы, у него возникли проблемы. Средние показатели составили всего 6,8 очка, 3,3 подбора и 6,0 передачи при 29,4% попаданий с игры, 6,3% трехочковых и 66,6% штрафных за четыре встречи.

Хотя подобное снижение эффективности и продуктивности нельзя игнорировать, объяснить подобный регресс можно по большей части тем, что Демин восстанавливает былую форму. У новичков часто возникают проблемы со стабильностью в смысле влияния на результат, а травма в одной из самых сложных с точки зрения сопротивления в защите конференций в студенческом баскетболе усугубляет эти проблемы. Ожидания, что он немедленно восстановит пиковую форму, не представляются реалистичными.

Судя по недавнему видео с ним, созидательные способности и видение у Демина остаются на весьма впечатляющем уровне. Его способность создавать для партнеров за счет качественных передач по-прежнему очевидна, даже если некоторые из его потенциальных ассистов остаются нереализованными из-за промахов товарищей по команде. Навыки плеймейкера заставляют говорить об элитном потенциале, при этом проблемы с набором очков кажутся временными. Выносливость Демина, похоже, постепенно восстанавливается, и многие из его бросков в прыжке не достигают цели из-за истории с ногами – распространенная проблема на фоне возвращения после травмы.

Учитывая небольшую выборку из четырех матчей с момента возвращения Демина, чрезмерная реакция на этот отрезок с понижением его драфтовых позиций представляется поспешной. По ходу сезона у него есть шанс восстановить ритм и продемонстрировать, почему он остается одним из самых многообещающих игроков в этом классе.

Демин в начале сезона продемонстрировал потенциал универсального плеймейкера с возможностью набора очков, и его сложности после травмы следует рассматривать в правильном контексте. По мере того, как он возвращается к полноценному состоянию и приспосабливается к суровым условиям игры Big 12, есть основания полагать, что его эффективность и производительность восстановятся. Оценивающим Егора специалистам следует сосредоточиться на всей его работе и ярких отрезках, которые он продолжает демонстрировать, а не переоценивать краткий период снижения производительности.

Преодоление Демином трудностей может в конечном итоге укрепить его репутацию как стойкого, перспективного игрока, готового к выходу на следующий уровень», – пишет журналист Sports Illustrated.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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