NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Ютс»
Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе проведет очередной матч в NCAA.
«Кугарс» сыграют на выезде против университета Юта.
Юта – Бригам Янг
19 января. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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