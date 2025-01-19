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NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Ютс»

Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе проведет очередной матч в NCAA.

«Кугарс» сыграют на выезде против университета Юта.

NCAA 

Юта – Бригам Янг

19 января. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoЕгор Демин
результаты
университет Юты
университет Бригама Янга
logoNCAA
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