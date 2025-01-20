Джонатан Гивони: «Всего несколько игроков на планете могут так читать игру во время пик-н-ролла, как Егор Демин»
Драф-эксперт Джонатан Гивони высоко оценил розыгрыш Егора Демина.
«Всего несколько игроков на планете могут так читать игру во время пик-н-ролла, как это непринужденно делает Егор Демин. Он упрощает игру для своих партнеров, отдавая скоростные разрезающие передачи, пасы в одно касание, вслепую или откидывая мяч через плечо», – прокомментировал навыки российского разыгрывающего эксперт ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети эксперта Джонатана Гивони
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем