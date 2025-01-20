Джонатан Гивони: «Всего несколько игроков на планете могут так читать игру во время пик-н-ролла, как Егор Демин»

Драф-эксперт Джонатан Гивони высоко оценил розыгрыш Егора Демина.

«Всего несколько игроков на планете могут так читать игру во время пик-н-ролла, как это непринужденно делает Егор Демин . Он упрощает игру для своих партнеров, отдавая скоростные разрезающие передачи, пасы в одно касание, вслепую или откидывая мяч через плечо», – прокомментировал навыки российского разыгрывающего эксперт ESPN.