Отец Яниса Тиммы про слухи о желании сына получить гражданство РФ: «Мне трудно в это поверить.Если он хотел этого, значит, это было»

Отец Тиммы отреагировал на слухи о желании сына получить российское гражданство.

«Я ничего не могу сказать, потому что сам узнал об этом сегодня. Это его решение, если он хотел этого, значит, это было. Опять же скажу, что у каждого своя жизнь и свои идеи. Конечно, мне трудно в это поверить, но если такое действительно было, то тогда совершенно непонятно, как он мог сделать с собой то, что сделал.

Мы думаем, что это все подстроено и сейчас расследование будет разбираться. Надеюсь, что мы узнаем правду. У нас нет задачи кого-то судить, наша цель — когда-нибудь узнать правду, и чтобы не было тех гадостей. Некоторые пишут, что он был бедный, и что Аня жила в каком-то аду. Если же она жила будто в аду, то почему она мне не позвонила? Она могла меня разблокировать, ведь я ее не блокировал. Она говорила, что жила в аду, но во время этого ада заполучила столько квартир и другого добра», — сказал Райтис Тимма.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.