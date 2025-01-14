По словам друга Яниса Тиммы, эксперты в Латвии сомневаются в версии самоубийства баскетболиста

Эксперты в Латвии сомневаются в версии самоубийства Яниса Тиммы.

Об этом рассказал друг погибшего баскетболиста Марк Пугачев.

«Экспертиза в Латвии дала некие объявления о том, что уже есть несостыковка с экспертизой Москвы. Это пока конфиденциальная информация, но это две разные экспертизы абсолютно. Это еще не финал, но скоро будет заключение.

Люди говорят, что дело не возбуждено. Дело возбуждено. Ждем финала», — сказал Пугачев в видеоролике, опубликованном в Telegram‑канале Mash.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на собеседников из окружения баскетболиста сообщал, что Тимма после расставания с певицей Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.