По словам друга Яниса Тиммы, эксперты в Латвии сомневаются в версии самоубийства баскетболиста
Об этом рассказал друг погибшего баскетболиста Марк Пугачев.
«Экспертиза в Латвии дала некие объявления о том, что уже есть несостыковка с экспертизой Москвы. Это пока конфиденциальная информация, но это две разные экспертизы абсолютно. Это еще не финал, но скоро будет заключение.
Люди говорят, что дело не возбуждено. Дело возбуждено. Ждем финала», — сказал Пугачев в видеоролике, опубликованном в Telegram‑канале Mash.
Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на собеседников из окружения баскетболиста сообщал, что Тимма после расставания с певицей Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.
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