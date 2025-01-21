«Сказала: «Либо она, либо я». Отец Яниса Тиммы рассказал о ссоре Анны Седоковой с его сыном
«Допускаю, что в самом начале любила. Ссорились, конечно, мы видели это в социальных сетях. Мне казалось, что это какой-то пиар, вместе с которым все больше подписчиков и денег. Оказалось, что это все по-настоящему было.
Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке и Анна сказала ему: «Либо мама, либо я». Тогда они поссорились и пришлось Янису снимать гостиницу. Уже тогда показалось, что не совсем все хорошо», — рассказал Райтис Тимма.
Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.
Также сообщалось, что Тимма после расставания с певицей Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.
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