  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сестра Яниса Тиммы рассказала, что Анна Седокова помогла оплатить его долг на сумму более 10 тысяч долларов
13

Сестра Яниса Тиммы рассказала, что Анна Седокова помогла оплатить его долг на сумму более 10 тысяч долларов

Анна Седокова оплатила долг Яниса Тиммы в размере более 10 тысяч долларов.

Об этом рассказала сестра баскетболиста Лелде Жандецка.

«Это правда, что полиция в Латвии начала расследование и экспертизу по обстоятельствам смерти моего брата. Могу сказать, что есть много открытых вопросов относительно обстоятельств смерти, и специалисты делают все возможное, чтобы понять, что именно произошло в последний день жизни моего брата. Чтобы не повлиять на это расследование, я не могу давать никаких дальнейших комментариев по этому делу.

Кроме того, в предыдущем посте я написала: «В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата». Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от кредитной карты моего брата. Также она прислала мне фотографию, где мой брат расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, хранилищу и мобильному телефону на общую сумму 10 900 долларов США. Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на 10 тысяч долларов США и 6 декабря на 295 000 рублей», — написала Жандецка.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

9 декабря Тимма официально развелся с певицей Анной Седоковой. Они были в браке четыре года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Янис Тимма
logoЕдиная лига ВТБ
происшествия
Анна Седокова
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
По словам друга Яниса Тиммы, эксперты в Латвии сомневаются в версии самоубийства баскетболиста
314 января, 20:44
Отец Яниса Тиммы обратился к юристам. Семья хочет убедиться, что смерть баскетболиста не была кем-то спровоцированной
1714 января, 20:35
В Латвии возбудили дело по факту смерти Яниса Тиммы
624 января, 13:02
«Ты был лучшим отцом»: Анна Седокова показала сообщения сына к Янису Тимме
629 декабря 2024, 15:20
Тимма после расставания с Седоковой пытался убить себя минимум трижды. Его спасал Шаман-индеец из Майами (Mash)
5128 декабря 2024, 08:41
Рекомендуем
Главные новости
«Они движутся в правильном направлении». Лу Уильямс считает, что «Кэвс» могут превзойти рекорд «Уорриорз» 2016 года
1 минуту назад
Адам Сильвер о падении рейтингов НБА: «Молодежь не смотрит традиционное телевидение»
20 минут назад
Яннис Адетокумбо и Никола Йокич остаются лидерами голосования болельщиков на Матч всех звезд
538 минут назадФото
Би Джей Джонсон выбыл на неопределенный срок из-за травмы
57 минут назад
Джимми Батлер и Микки Арисон встретятся сегодня в Майами
3сегодня, 17:38
Премьер-лига. Женщины. УГМК обыграл МБА, курское «Динамо» победило «Самару» и другие результаты
сегодня, 17:29
Евролига. «Милан» примет «Партизан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
1сегодня, 16:54
НБА. «Оклахома» примет «Кливленд», «Сакраменто» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи
8сегодня, 16:35
«Голден Стэйт» интересуется Николой Вучевичем, Джоном Коллинзом, Йонасом Валанчюнасом и Робертом Уильямсом
16сегодня, 16:30
Деандре Джордан: «Когда Йокич просит включить песню, если это не сербская народная музыка, то это «Many Men» 50 Cent»
5сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» принимает «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 17:32Live
«Голден Стэйт» не хочет расставаться с Джонатаном Кумингой
5сегодня, 15:06
Илона Корстин о Матче звезд: «Выбирая wild card, учитывали и достижения в текущем чемпионате»
сегодня, 14:45
Донован Клинган пропустит как минимум неделю из-за растяжения
2сегодня, 14:13
Факундо Кампаццо – MVP 21-го раунда Евролиги
сегодня, 13:51
Велимир Перасович о победе над «Астаной»: «Сегодня главной целью было сохранить интенсивность и концентрацию»
1вчера, 19:59
Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Были очень собраны и мотивированы»
вчера, 19:14
Франц Вагнер о возвращении в строй: «Сейчас необходимо набрать форму»
3вчера, 15:10
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
вчера, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
14 января, 20:25
Рекомендуем