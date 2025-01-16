Сестра Яниса Тиммы рассказала, что Анна Седокова помогла оплатить его долг на сумму более 10 тысяч долларов

Анна Седокова оплатила долг Яниса Тиммы в размере более 10 тысяч долларов.

Об этом рассказала сестра баскетболиста Лелде Жандецка.

«Это правда, что полиция в Латвии начала расследование и экспертизу по обстоятельствам смерти моего брата. Могу сказать, что есть много открытых вопросов относительно обстоятельств смерти, и специалисты делают все возможное, чтобы понять, что именно произошло в последний день жизни моего брата. Чтобы не повлиять на это расследование, я не могу давать никаких дальнейших комментариев по этому делу.

Кроме того, в предыдущем посте я написала: «В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата». Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от кредитной карты моего брата. Также она прислала мне фотографию, где мой брат расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, хранилищу и мобильному телефону на общую сумму 10 900 долларов США. Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на 10 тысяч долларов США и 6 декабря на 295 000 рублей», — написала Жандецка.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

9 декабря Тимма официально развелся с певицей Анной Седоковой . Они были в браке четыре года.