Самоубийство Яниса Тиммы может быть связано с участием в договорных матчах
По данным Mash, незадолго до смерти баскетболист начал сотрудничать с бетторами из Азербайджана, которые сами вышли на него и предложили поучаствовать в ставочных схемах.
Тимма не смог отказаться, так как испытывал серьезные финансовые проблемы, но спустя какое-то время разругался с подельниками.
Ранее друг Тиммы Марк Пугачев рассказал, что экспертиза в Латвии нашла несостыковку с экспертизой Москвы и поставила под сомнение версию о самоубийстве.
Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.
Также сообщалось, что Тимма после расставания с певицей Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.
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