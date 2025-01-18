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Самоубийство Яниса Тиммы может быть связано с участием в договорных матчах

Яниса Тимму подозревают в участии в договорных матчах.

По данным Mash, незадолго до смерти баскетболист начал сотрудничать с бетторами из Азербайджана, которые сами вышли на него и предложили поучаствовать в ставочных схемах.

Тимма не смог отказаться, так как испытывал серьезные финансовые проблемы, но спустя какое-то время разругался с подельниками.

Ранее друг Тиммы Марк Пугачев рассказал, что экспертиза в Латвии нашла несостыковку с экспертизой Москвы и поставила под сомнение версию о самоубийстве.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Также сообщалось, что Тимма после расставания с певицей Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Mash
Янис Тимма
logoЕдиная лига ВТБ
происшествия
Анна Седокова
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