Дрэймонд Грин на протяжении часа обсуждал с Элом Хорфордом инцидент Джордана Пула: «Новые парни приходят в команду, и они правда не знают, чего от меня ожидать»

Грин и Хорфорд обстоятельно обсудили эпизод с ударом Пула.

Перед сезоном-2022/23 Дрэймонд Грин ударил своего бывшего товарища по «Голден Стэйт » Джордана Пула во время тренировки. Этот инцидент омрачил атмосферу в клубе в том году и в конечном итоге привел к обмену Пула в «Вашингтон».

Недавно Грин вспомнил разговор с Элом Хорфордом , присоединившимся к команде в начале сезона, который помог им сблизиться.

«Эл сказал: «Чувак, это больной вопрос, но я должен спросить тебя, мы должны знать, что случилось между тобой и Джорданом Пулом, типа, почему?» И мы начали обсуждать всю эту ситуацию, и это был очень глубокий разговор. И с этого одного вопроса наш разговор продлился, наверное, час.

Это была одна из лучших бесед с товарищем по команде в моей жизни, потому что в тот момент я осознал: вот черт, эти новые парни приходят в команду, и они правда не знают, чего от меня ожидать. Они не знают, будет ли этот парень бить своих партнеров. Они не знали, чего ждать», – сказал Грин.