  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дрэймонд Грин на протяжении часа обсуждал с Элом Хорфордом инцидент Джордана Пула: «Новые парни приходят в команду, и они правда не знают, чего от меня ожидать»
6

Дрэймонд Грин на протяжении часа обсуждал с Элом Хорфордом инцидент Джордана Пула: «Новые парни приходят в команду, и они правда не знают, чего от меня ожидать»

Грин и Хорфорд обстоятельно обсудили эпизод с ударом Пула.

Перед сезоном-2022/23 Дрэймонд Грин ударил своего бывшего товарища по «Голден Стэйт» Джордана Пула во время тренировки. Этот инцидент омрачил атмосферу в клубе в том году и в конечном итоге привел к обмену Пула в «Вашингтон».

Недавно Грин вспомнил разговор с Элом Хорфордом, присоединившимся к команде в начале сезона, который помог им сблизиться.

«Эл сказал: «Чувак, это больной вопрос, но я должен спросить тебя, мы должны знать, что случилось между тобой и Джорданом Пулом, типа, почему?» И мы начали обсуждать всю эту ситуацию, и это был очень глубокий разговор. И с этого одного вопроса наш разговор продлился, наверное, час.

Это была одна из лучших бесед с товарищем по команде в моей жизни, потому что в тот момент я осознал: вот черт, эти новые парни приходят в команду, и они правда не знают, чего от меня ожидать. Они не знают, будет ли этот парень бить своих партнеров. Они не знали, чего ждать», – сказал Грин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoГолден Стэйт
logoДжордан Пул
logoЭл Хорфорд
logoНБА
logoДрэймонд Грин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шоковый разрыв: Карри ушел от Under Armour. А ведь в планах был пожизненный контракт!
22 ноября, 02:20
Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку
20 ноября, 18:07
«Никому не было дела до анонса нового формата». Дрэймонд Грин сомневается, что Матч всех звезд НБА сможет вернуть былую значимость
20 ноября, 15:20
Главные новости
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
9 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12