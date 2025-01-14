Отец Яниса Тиммы обратился к юристам. Семья хочет убедиться, что смерть баскетболиста не была кем-то спровоцированной

Отец Яниса Тиммы попросил юристов восстановить последние часы игрока.

«Райтис Тимма обратился к Екатерине Гордон с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса, восстановили его последние часы жизни… Родственники хотят быть уверенными, что сына никто не подтолкнул к самоубийству.

Отцу оказывает финансовую и моральную поддержку друг Яниса Марк Пугачев, который уверен, что Янису не просто не оказали поддержку в трудный момент, а попросту «добили».

17 декабря 2024 года 32-х летнего баскетболиста Яниса Тиммы не стало. Родные Тиммы тяжело переживают потерю сына и хотят убедиться, что эта смерть не была кем-то спровоцированной.

Екатерина Гордон организовала юридическую помощь отцу. Уже в ближайшее время Катя Гордон и ее партнер Алла Салихова отправятся в правоохранительные органы», — говорится в Telegram‑канале юридического бюро «Гордон и сыновья».

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на собеседников из окружения баскетболиста сообщал, что Тимма после расставания с певицей Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.