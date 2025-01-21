Стефен Карри: «Когда не можем набирать очки, то теряем дух, теряем жизнь, теряем конкурентоспособность»

Стефен Карри отреагировал на разгромное поражение от «Селтикс».

«Голден Стэйт » уступил «Бостону » с разницей «-40». Это самое крупное домашнее поражение команды за 40 лет.

«Не понимаю, что случилось, просто все пошло не так с конца первой четверти и до самой финальной сирены. Мне показалось, что мы вышли с хорошим настроением и энергией. Большая часть нашего сезона такова, что когда мы не можем набирать очки, то теряем дух, теряем жизнь, теряем конкурентоспособность. И если против некоторых команд мы с этим еще как-то справляемся, то против действующих чемпионов это не является рабочей формулой успеха.

Нам нужно сохранять позитивные вибрации в раздевалке, независимо от результата. Нужно уметь все отбрасывать и выходить на матч с правильным настроем. Мы способны выиграть у любого соперника в следующем матче в календаре, и это вопрос веры», – считает лидер «воинов».