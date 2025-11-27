Дарко Раякович о менталитете «Торонто»: «Каждый в нашей раздевалке хочет победить»

Главный тренер «Торонто» объяснил успешный старт сезона своей команды.

«Торонто » одержал 9-ю победу подряд, в напряженном матче переиграв «Индиану» со счетом 97:95. С результатом 14–5 команда демонстрирует один из лучших стартов в лиге. Главный тренер «Рэпторс» Дарко Раякович объяснил секрет слаженности своего коллектива.

«Я считаю, что самое главное – это характер наших игроков. Каждый в нашей раздевалке хочет победить, все невероятно нацелены на результат. Это командные ребята, которые принимают друг друга. Это огромная причина, почему ты можешь оставаться собой, зная, что команда принимает тебя таким, какой ты есть.

Мы любим всех наших игроков и ценим то, что они привносят в команду. Они поддерживают друг друга и болеют друг за друга – и это во многом объясняет их успехи на площадке», – отметил Раякович.