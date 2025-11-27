Ти Джей Макконнел: «Первая мышечная травма. Восстановление оказалось более сложным, чем ожидалось»

Ти Джей Макконнел прокомментировал трудный старт сезона.

Разыгрывающий «Индианы» Ти Джей Макконнел растянул заднюю поверхность бедра в первом предсезонном матче и пропустил значительную часть подготовки и начало чемпионата.

Макконнел вернулся на площадку ближе к середине ноября и провел 8 матчей, набирая 10,3 очка, 4 передачи и 2,6 подбора за 17 минут в среднем.

«Не все прошло гладко. Раньше никогда не получал мышечную травму. Процесс восстановления оказался куда более сложным, чем я предполагал. С точки зрения выносливости и ног. Делаю все, что могу, чтобы вернуть форму. Предвидел сложности с темпом и ритмом, но постепенно нахожу его», – признался защитник.

«Индиана » занимает последнее место на Востоке с результатом 2-16 на начальном этапе «регулярки».