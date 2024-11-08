Брайан Уиндхорст: «Соперников «Уорриорз», включая «Бостон», начинает нервировать их широкая ротация»
Брайан Уиндхорст прокомментировал ротацию «Голден Стэйт».
«В сборной США Стив Керр использовал прием со времен Майка Кшишевски: энергичная игра в защите и замены, которые помогают использовать преимущество глубокого состава.
В последнем матче в Бостоне 7 игроков Керра отыграли по 13-20 минут. Никто в его ростере в среднем не проводит на площадке больше 28, все 13 игроков получают как минимум 12 минут. В результате они способны энергично обороняться на необычном для НБА уровне, особенно на периметре. Их соперников, включая «Селтикс», это начинает регулярно нервировать», – заключил эксперт ESPN.
«По ходу сезона ротации сокращаются», – признал будущее изменение ситуации разыгрывающий Стеф Карри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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