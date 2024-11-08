  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Соперников «Уорриорз», включая «Бостон», начинает нервировать их широкая ротация»
0

Брайан Уиндхорст: «Соперников «Уорриорз», включая «Бостон», начинает нервировать их широкая ротация»

Брайан Уиндхорст прокомментировал ротацию «Голден Стэйт».

«В сборной США Стив Керр использовал прием со времен Майка Кшишевски: энергичная игра в защите и замены, которые помогают использовать преимущество глубокого состава.

В последнем матче в Бостоне 7 игроков Керра отыграли по 13-20 минут. Никто в его ростере в среднем не проводит на площадке больше 28, все 13 игроков получают как минимум 12 минут. В результате они способны энергично обороняться на необычном для НБА уровне, особенно на периметре. Их соперников, включая «Селтикс», это начинает регулярно нервировать», – заключил эксперт ESPN.

«По ходу сезона ротации сокращаются», – признал будущее изменение ситуации разыгрывающий Стеф Карри.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoБостон
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoМайк Кшишевски
logoСтефен Карри
Брайан Уиндхорст
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр о том, что делает Стефена Карри уникальной суперзвездой: «Я могу на него накричать»
5вчера, 14:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Гонка за MVP». Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Никола Йокич – на вершине рейтинга НБА
736 минут назад
«Восток – отстой. «Лейкерс» не могут никого сдержать в защите». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА
7сегодня, 14:35Фото
Ник Нерс о дисквалификации Джоэла Эмбиида: «Теперь мы хотя бы знаем, когда он будет играть»
сегодня, 14:19
«Лига обожает драмы». Брайан Уиндхорст рассказал о ситуации в «Бакс»
сегодня, 14:04
Дарко Раякович об Очаи Агбаджи: «Он принял все задачи, которые мы перед ним поставили, и вышел на новый уровень»
сегодня, 13:45
«Нам нельзя впадать в уныние». Ник Нерс рассказал о ротации и планах «Филадельфии»
10сегодня, 13:17
Кендрик Перкинс о защите Д’Анджело Расселла: «Это просто пощечина тренерскому штабу»
9сегодня, 12:13Видео
Энтони Дэвис с высокой вероятностью вернется в состав «Лейкерс» в матче с «Сиксерс»
2сегодня, 09:59
Владимир Демин: «У Егора есть хорошие шансы выйти на драфт в лотерее»
сегодня, 09:44
Евролига. «Панатинаикос» – «Олимпиакос», «Барселона» встретится с «Басконией» и другие матчи
сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор продолжит сезон в G-лиге
3сегодня, 13:29
Андреас Пистиолис: «Встречи с УНИКСом всегда особенные»
сегодня, 12:39
Дмитрий Кулагин о матче с ЦСКА: «Настрой УНИКСа максимально боевой, рабочий и собранный»
сегодня, 11:44
Костас Адетокумбо пропустит дерби с «Олимпиакосом» и еще два матча Евролиги
сегодня, 11:33
Онуралп Битим подписал контракт с «Фенербахче» и отправится в аренду в «Баварию»
сегодня, 11:16
Андре Роберсон и «Виллербан» согласовали контракт до конца сезона
сегодня, 10:56
Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Ле-Портель»
сегодня, 10:37
Владимир Демин: «Опыт в системе «Реала» стал очень важным для Егора»
сегодня, 10:31
«Реал» хочет выкупить Исайю Кординье у «Виртуса»
сегодня, 10:14
Энтони Эдвардс: «Если бы «Миннесота» с самого начала включалась в защите, мы были бы лучшей командой НБА»
5сегодня, 09:20