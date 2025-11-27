«Рид держал нас на плаву, когда у остальных не шла игра». Име Удока оценил вклад Рида Шеппарда в победу над «Голден Стэйт»

Главный тренер «Хьюстона» оценил вклад Рида Шеппарда в победу над «Голден Стэйт».

После выездной победы над «Голден Стэйт » (104:100) главный тренер «Хьюстона » Име Удока выделил вклад молодого разыгрывающего Рида Шеппарда , который не только обновил личный рекорд по очкам , но и стал ключевым фактором в обороне.

«Рид действительно держал нас на плаву, когда у остальных не шла игра. Его точные броски были крайне необходимы, особенно в начале и в концовке встречи.

В атаке он реализует свои моменты, но самые большие улучшения он показал в защите… он принимает вызовы и минимизирует проходы соперника», – заявил Удока.