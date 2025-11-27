«Рид держал нас на плаву, когда у остальных не шла игра». Име Удока оценил вклад Рида Шеппарда в победу над «Голден Стэйт»
Главный тренер «Хьюстона» оценил вклад Рида Шеппарда в победу над «Голден Стэйт».
После выездной победы над «Голден Стэйт» (104:100) главный тренер «Хьюстона» Име Удока выделил вклад молодого разыгрывающего Рида Шеппарда, который не только обновил личный рекорд по очкам, но и стал ключевым фактором в обороне.
«Рид действительно держал нас на плаву, когда у остальных не шла игра. Его точные броски были крайне необходимы, особенно в начале и в концовке встречи.
В атаке он реализует свои моменты, но самые большие улучшения он показал в защите… он принимает вызовы и минимизирует проходы соперника», – заявил Удока.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2966 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Хьюстона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости