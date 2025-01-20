Дрэймонд Грин пропустит матч с «Селтикс», участие Стефа Карри под вопросом

Дрэймонд Грин пропустит как минимум один матч из-за травмы.

Звездный форвард «Уорриорз» не сможет принять участие в домашней игре с «Селтикс» в понедельник из-за растяжения левой икроножной мышцы, а выход на площадку 2-кратного MVP Стефена Карри находится под вопросом из-за растяжения связок левого голеностопа.

Главный тренер «воинов» Стив Керр сказал, что Грин должен был пройти МРТ в воскресенье. Как ожидается, калифорнийцы дадут обновленную информацию о его состоянии в понедельник.

Грин в субботу вернулся после того, как пропустил три предыдущих матча из-за болезни и проблем со спиной. Во встрече с «Уизардс» он отыграл всего 3 минуты. Не исключено, что форвард пропустит более одной игры.