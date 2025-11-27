Влад Голдин оформил дабл-дабл (23+14) в матче против фарм-клуба «Чикаго»

Влад Голдин продемонстрировал яркую игру в матче G-лиги.

Российский центровой Влад Голдин , выступающий за фарм‑клуб «Майами» в G‑лиге, показал впечатляющую результативность в матче против «Винди-Сити Буллз» (фарм-команды «Чикаго »).

За 33 минуты игрового времени Голдин набрал 23 очка (10 из 17 с игры, включая 3 из 3 с трехочковой дистанции), сделал 14 подборов, отдал 4 передачи и совершил 2 блок-шота.

Фарм-клуб «Майами » обыграл соперника – 129:122.