Влад Голдин оформил дабл-дабл (23+14) в матче против фарм-клуба «Чикаго»
Влад Голдин продемонстрировал яркую игру в матче G-лиги.
Российский центровой Влад Голдин, выступающий за фарм‑клуб «Майами» в G‑лиге, показал впечатляющую результативность в матче против «Винди-Сити Буллз» (фарм-команды «Чикаго»).
За 33 минуты игрового времени Голдин набрал 23 очка (10 из 17 с игры, включая 3 из 3 с трехочковой дистанции), сделал 14 подборов, отдал 4 передачи и совершил 2 блок-шота.
Фарм-клуб «Майами» обыграл соперника – 129:122.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Взял Мяч»
