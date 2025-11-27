Крис Финч о матче с «Оклахомой»: «Мы отлично сыграли в защите»

Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал поражение от «Оклахомы».

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч прокомментировал поражение от «Оклахомы» (105:113), отметив, что, несмотря на результат, его команда продемонстрировала качественную игру в защите против лидера Западной конференции.

«Тот факт, что Шэй (Гилджес-Александер ) выполнил 17 штрафных бросков – это, конечно, больно бьет по нам, но я считаю, что мы отлично сыграли в защите.

Если бы мы реализовали свои штрафные в первой половине, игра была бы практически равной… нужно выполнять все мелкие элементы», – сказал Финч.

В матче «Тимбервулвз» реализовали лишь 23 из 37 штрафных бросков, тогда как игроки «Тандер» были более точны – 30 попаданий из 38 попыток.