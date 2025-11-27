3

«Партизан» отклонил заявление Обрадовича об отставке и намерен уговорить его остаться

Руководство «Партизана» не приняло отставку Желько Обрадовича.

Совет директоров белградского «Партизана» провел заседание, на котором единогласно отказался удовлетворять заявление главного тренера Желько Обрадовича об уходе, сообщает Mozzart Sport.

Опытный наставник получил полную поддержку со стороны всех представителей клуба, и в «Партизане» надеются, что он вернется на должность главного тренера. В ближайшие дни руководство клуба планирует провести переговоры с Обрадовичем, чтобы уговорить его остаться.

Источник: Mozzart Sport
Желимир Обрадович
