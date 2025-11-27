«Партизан» отклонил заявление Обрадовича об отставке и намерен уговорить его остаться

Руководство «Партизана» не приняло отставку Желько Обрадовича.

Совет директоров белградского «Партизана » провел заседание, на котором единогласно отказался удовлетворять заявление главного тренера Желько Обрадовича об уходе , сообщает Mozzart Sport.

Опытный наставник получил полную поддержку со стороны всех представителей клуба, и в «Партизане» надеются, что он вернется на должность главного тренера. В ближайшие дни руководство клуба планирует провести переговоры с Обрадовичем, чтобы уговорить его остаться.