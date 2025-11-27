«Милуоки» интересуется Анферни Саймонсом (Майкл Скотто)

«Милуоки» интересуется защитником «Бостона» Анферни Саймонсом.

По информации журналиста HoopsHype Майкла Скотто, «Милуоки» проявляет интерес к защитнику «Бостона » Анферни Саймонсу .

«Источники HoopsHype сообщают, что «Селтикс» готов обсуждать обмен Саймонса – но только при условии выгодного предложения. При этом клуб не намерен включать в сделку драфт‑пик первого раунда исключительно ради того, чтобы расстаться с игроком.

Этим летом «Бруклин » и «Бостон» уже пытались договориться об обмене с участием Саймонса, однако стороны не пришли к соглашению. Тем не менее, за развитием ситуации продолжает внимательно следить «Милуоки », – поделился Скотто

Контракт Саймонса истекает летом 2026 года, зарплата баскетболиста за сезон-2025/26 составляет 27,7 млн долларов.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 18 матчей за «Бостон», в среднем набирая 13,9 очка и отдавая 2,7 передачи за игру.