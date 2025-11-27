Кендрик Нанн («Панатинаикос») и Шейвон Шилдс («Милан») разделили награду MVP 13-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 13-х матчей турнира.

Награду MVP 13-го тура Евролиги разделили разыгрывающий «Панатинаикоса » Кендрик Нанн и форвард «Милана » Шейвон Шилдс.

Нанн помог «Панатинаикосу» разгромить «Партизан » (91:69) у себя дома. На счету защитника 26 очков (4 из 5 двухочковых, 3 из 4 трехочковых, 9 из 12 штрафных), 7 подборов и 4 передачи.

Шилдс стал лучшим в победной встрече с «Маккаби » (102:88) в гостях. В активе форварда 26 очков (4 из 4 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 7 подборов и 6 передач.