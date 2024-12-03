Джейлен Браун отметил, что Пэйтон Притчард в этом сезоне забросил больше трехочковых, чем Стефен Карри
Пэйтон Притчард в этом сезоне реализовал больше трехочковых, чем Стефен Карри.
Форвард «Бостона» Джейлен Браун опубликовал в соцсети количество трехочковых у его партнера по команде Пэйтона Притчарда и у суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри.
Притчард в этом сезоне реализовал 78 из 181 из-за дуги (43,1%), Карри – 63 из 145 (43,4%).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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