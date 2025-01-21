Стив Керр об инаугурации Трампа: «Не смотрел. Предпочел видео с игрой «Селтикс»
Стив Керр прокомментировал инаугурацию Дональда Трампа.
Главный тренер «Голден Стэйт» не скрывает негативного отношения к 47-му президенту США.
«Инаугурация Трампа? Даже не знаю, я не смотрел. Предпочел видео с игрой «Селтикс», – произнес Керр с улыбкой во время пресс-конференции перед игрой с «Бостоном».
Калифорнийцы уступили «Селтикс» с разницей «-40».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Далтона Джонсона
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