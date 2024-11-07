Джейсон Тейтум: «Люди хотят, чтобы я был громче, чтобы я был злее. Но я всегда буду делать то, что хочу»
Джейсон Тейтум заявил, что всегда будет делать то, что хочет.
Форвард «Бостона» резко ответил тем, кто требует от него реакции на то, что Стив Керр посадил его на скамейку запасных на Олимпийских играх в Париже.
«Это часть работы, это то, с чем я сталкиваюсь всю карьеру. Люди хотят, чтобы я был громче, люди хотят, чтобы я был злее. Но я всегда буду делать то, что, черт возьми, я хочу.
Что касается тех, кто реагируют по-другому, легко сказать, что бы они сделали на моем месте. Я ценю, когда это исходит из хороших побуждений, но, как я уже сказал, я всегда буду реагировать, отвечать, действовать так, как хочу», – заявил Тейтум.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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