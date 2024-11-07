Джейсон Тейтум: «Люди хотят, чтобы я был громче, чтобы я был злее. Но я всегда буду делать то, что хочу»

Джейсон Тейтум заявил, что всегда будет делать то, что хочет.

Форвард «Бостона » резко ответил тем, кто требует от него реакции на то, что Стив Керр посадил его на скамейку запасных на Олимпийских играх в Париже.

«Это часть работы, это то, с чем я сталкиваюсь всю карьеру. Люди хотят, чтобы я был громче, люди хотят, чтобы я был злее. Но я всегда буду делать то, что, черт возьми, я хочу.

Что касается тех, кто реагируют по-другому, легко сказать, что бы они сделали на моем месте. Я ценю, когда это исходит из хороших побуждений, но, как я уже сказал, я всегда буду реагировать, отвечать, действовать так, как хочу», – заявил Тейтум .