Седрик Максвелл поддержал Керра, который держал Тейтума на скамейке: «Его задачей было выиграть Олимпиаду, а не заводить друзей»

Легенда «Селтикс» Седрик Максвелл поддержал Стива Керра.

Болельщики «Бостона » в среду освистали Керра , который приехал в город вместе с «Голден Стэйт ».

На Играх в Париже специалист держал местную звезду Джейсона Тейтума в глухом запасе сборной США.

«Его задачей было выиграть Олимпиаду, а не заводить друзей. И он справился с поставленной задачей.

Тейтум был не очень хорош. Не думаю, что Керр заслужил такой прием», – считает 2-кратный чемпион НБА .