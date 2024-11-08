Седрик Максвелл поддержал Керра, который держал Тейтума на скамейке: «Его задачей было выиграть Олимпиаду, а не заводить друзей»
Легенда «Селтикс» Седрик Максвелл поддержал Стива Керра.
Болельщики «Бостона» в среду освистали Керра, который приехал в город вместе с «Голден Стэйт».
На Играх в Париже специалист держал местную звезду Джейсона Тейтума в глухом запасе сборной США.
«Его задачей было выиграть Олимпиаду, а не заводить друзей. И он справился с поставленной задачей.
Тейтум был не очень хорош. Не думаю, что Керр заслужил такой прием», – считает 2-кратный чемпион НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
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