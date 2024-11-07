Стив Керр о том, что делает Стефена Карри уникальной суперзвездой: «Я могу на него накричать»

Стив Керр накричал на Стефена Карри из-за потери в матче с «Бостоном».

«Стеф хорош тем, что он позволяет мне кричать на него, что задает тон для остальной команды. Это была ошибка стоимостью в 5 очков. Он принял это. Он знал это», – сказал главный тренер «Голден Стэйт » во время послематчевой пресс-конференции.

«Я хочу, чтобы меня тренировали так же, как и всех остальных. Я не обижаюсь, когда на меня кричат, если я совершил глупую ошибку. Особенно, если она привела к трехочковому попаданию в наше кольцо. Этого можно было избежать. Мы должны дорожить мячом», – сказал Карри в раздевалке.