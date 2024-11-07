Стив Керр о том, что делает Стефена Карри уникальной суперзвездой: «Я могу на него накричать»
Стив Керр накричал на Стефена Карри из-за потери в матче с «Бостоном».
«Стеф хорош тем, что он позволяет мне кричать на него, что задает тон для остальной команды. Это была ошибка стоимостью в 5 очков. Он принял это. Он знал это», – сказал главный тренер «Голден Стэйт» во время послематчевой пресс-конференции.
«Я хочу, чтобы меня тренировали так же, как и всех остальных. Я не обижаюсь, когда на меня кричат, если я совершил глупую ошибку. Особенно, если она привела к трехочковому попаданию в наше кольцо. Этого можно было избежать. Мы должны дорожить мячом», – сказал Карри в раздевалке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости