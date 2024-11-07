Дрю Холидэй о том, что болельщики «Бостона» освистали Стива Керра: «Мне нравится Стив, но это было потрясающе»
Дрю Холидэй высказался о том, что болельщики «Селтикс» освистали Стива Керра.
«Что касается ситуации между Джейсоном Тейтутом и Стивом Керром, я думаю, вам стоит обсудить это с ними. Болельщикам это не понравилось. Они жестко его освистали.
Мне нравится Стив, но это было потрясающе. Три болельщика в майках сборной США с именем Тейтума сидели прямо за ним», – посмеялся разыгрывающий «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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