  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дрю Холидэй о том, что болельщики «Бостона» освистали Стива Керра: «Мне нравится Стив, но это было потрясающе»
2

Дрю Холидэй о том, что болельщики «Бостона» освистали Стива Керра: «Мне нравится Стив, но это было потрясающе»

Дрю Холидэй высказался о том, что болельщики «Селтикс» освистали Стива Керра.

«Что касается ситуации между Джейсоном Тейтутом и Стивом Керром, я думаю, вам стоит обсудить это с ними. Болельщикам это не понравилось. Они жестко его освистали.

Мне нравится Стив, но это было потрясающе. Три болельщика в майках сборной США с именем Тейтума сидели прямо за ним», – посмеялся разыгрывающий «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoБостон
logoГолден Стэйт
logoНБА
болельщики
logoСтив Керр
logoДрю Холидэй
logoДжейсон Тейтум
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейсон Тейтум: «Люди хотят, чтобы я был громче, чтобы я был злее. Но я всегда буду делать то, что хочу»
4сегодня, 15:54
Стив Керр о том, что делает Стефена Карри уникальной суперзвездой: «Я могу на него накричать»
4сегодня, 14:22
Стив Керр: «Никогда не был достаточно интересен людям, чтобы меня освистывали»
4сегодня, 07:35Видео
Стив Керр: «Давайте снова сделаем Америку великой и разобьем «Селтикс»
31сегодня, 04:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стивен Эй Смит: «Если бы мне сказали, что у меня реальный шанс избраться на пост президента, я бы рассмотрел такую возможность»
10 минут назад
Евролига. «Милан» примет «Реал», «Бавария» встретится с «Жальгирисом» и другие матчи
152 минуты назадLive
Единая лига ВТБ. 25 очков Кроуфорда помогли «Автодору» победить в гостях «Самару», «Зенит» разобрался с «Енисеем»
153 минуты назад
НБА. «Милуоки» примет «Юту», «Сан-Антонио» встретится с «Портлендом»
1сегодня, 17:30
Тайриз Макси пропустит две недели из-за травмы задней поверхности бедра
7сегодня, 17:24
«Это возмутительно». Донован Митчелл пожаловался на непоследовательное судейство
сегодня, 16:10
Джейсон Тейтум: «Люди хотят, чтобы я был громче, чтобы я был злее. Но я всегда буду делать то, что хочу»
4сегодня, 15:54
«Он ничего не смыслит в этом. Ребенок». Кендрик Перкинс ответил Дрэймонду Грину, который раскритиковал его за слова о Кавае Ленарде
4сегодня, 15:39
Гилберт Аренас о Дюрэнте, Букере и Биле: «Всем троим не нужно доминировать одновременно, чтобы выигрывать матчи»
1сегодня, 15:22
Домантас Сабонис – первый игрок в истории НБА, оформивший трипл-дабл без промахов и потерь
15сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гилберт Аренас о Купере Флэгге: «Если бы у «Юты» был 1-й пик, я бы не хотел стать 1-м номером драфта»
130 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» – главный кандидат на крупный обмен»
659 минут назад
Дражен Анзулович: «Не хочу сказать, что игроки проиграли матч. Но нужно показывать ответственность!»
сегодня, 18:22
Миленко Богичевич после победы над «Самарой»: «Наконец, смогли собрать более-менее весь свой состав»
сегодня, 18:16
Кендрик Перкинс: «Юсуф Нуркич меня раздражает. Он не знает своей роли»
4сегодня, 18:12
Брэндон Миллер о победном путбэке: «Раньше немного играл в футбол на позиции ресивера»
сегодня, 18:04
Юки Кавамура – четвертый игрок японского происхождения, набравший очки в НБА
сегодня, 17:52Видео
Марюс Григонис выбыл более чем на месяц из-за серьезной травмы спины
сегодня, 17:35
Джей Джей Редик о Гэйбе Винсенте: «Было бы здорово, если бы парень мог сыграть 18 минут и совершить хотя бы один бросок»
6сегодня, 16:57
«Я просто сделал это». Джей Джей Редик внезапно прервал пресс-конференцию
4сегодня, 16:50Видео