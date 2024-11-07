Дрю Холидэй о том, что болельщики «Бостона» освистали Стива Керра: «Мне нравится Стив, но это было потрясающе»

Дрю Холидэй высказался о том, что болельщики «Селтикс» освистали Стива Керра.

«Что касается ситуации между Джейсоном Тейтутом и Стивом Керром , я думаю, вам стоит обсудить это с ними. Болельщикам это не понравилось. Они жестко его освистали.

Мне нравится Стив, но это было потрясающе. Три болельщика в майках сборной США с именем Тейтума сидели прямо за ним», – посмеялся разыгрывающий «Бостона ».