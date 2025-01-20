Скут Хендерсон набрал 25 очков, 7 подборов и 8 передач, «Портленд» прервал серию из пяти поражений
Скут Хендерсон помог «Блэйзерс» прервать серию из пяти поражений.
Защитник «Портленда» записал на свой счет 25 очков, 7 подборов и 8 передач в победной встрече с «Чикаго» (113:102).
За 38 минут 3-й номер драфта-2023 реализовал 8 из 15 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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