Скут Хендерсон набрал 25 очков, 7 подборов и 8 передач, «Портленд» прервал серию из пяти поражений

Скут Хендерсон помог «Блэйзерс» прервать серию из пяти поражений.

Защитник «Портленда » записал на свой счет 25 очков, 7 подборов и 8 передач в победной встрече с «Чикаго » (113:102).

За 38 минут 3-й номер драфта-2023 реализовал 8 из 15 с игры.