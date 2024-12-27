Скут Хендерсон исполнил победный бросок за 0,1 секунды до сирены в матче с «Ютой»
Скут Хендерсон принес «Портленду» победу над «Портлендом».
Защитник «Блэйзерс» исполнил победный бросок за 0,1 секунды до сирены в матче с «Джаз» (102:100) при равном счете
В активе Хендерсона 18 очков и 10 передач при 6 из 12 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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