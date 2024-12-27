Скут Хендерсон исполнил победный бросок за 0,1 секунды до сирены в матче с «Ютой»

Скут Хендерсон принес «Портленду» победу над «Портлендом».

Защитник «Блэйзерс» исполнил победный бросок за 0,1 секунды до сирены в матче с «Джаз» (102:100) при равном счете

В активе Хендерсона 18 очков и 10 передач при 6 из 12 с игры.