Скут Хендерсон набрал рекордные в карьере 39 очков в матче с «Бруклином»

Скут Хендерсон обновил личный рекорд результативности.

Защитник «Портленда » набрал рекордные в карьере 39 очков в матче с «Бруклином » (114:132).

За 39 минут Скут реализовал 13 из 18 с игры (8 из 10 из-за дуги) и 5 из 8 с линии. В его активе также 4 подбора, 6 передач и 2 перехвата.