Скут Хендерсон набрал рекордные в карьере 39 очков в матче с «Бруклином»
Скут Хендерсон обновил личный рекорд результативности.
Защитник «Портленда» набрал рекордные в карьере 39 очков в матче с «Бруклином» (114:132).
За 39 минут Скут реализовал 13 из 18 с игры (8 из 10 из-за дуги) и 5 из 8 с линии. В его активе также 4 подбора, 6 передач и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем