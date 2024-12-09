Скут Хендерсон забросил со своей половины под сирену в матче с «Лейкерс»

Скут Хендерсон исполнил запоминающийся «баззер».

Защитник «Блэйзерс» забросил со своей половины под сирену об окончании третьей четверти в матче с «Лейкерс » (98:107).

На счету Хендерсона 13 очков и 2 подбора при 3 из 6 с игры.