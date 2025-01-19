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Никола Йокич и Никола Вучевич лидируют в НБА по точности бросков

Йокич и Вучевич – лидеры по показателю «Synergy Shot Making».

Эксперт Тодд Уайтхед представил лидеров нынешнего сезона НБА по показателю SSM (Synergy Shot Making), который отражает, насколько бросающий игрок превосходит ожидания по сравнению со среднестатистическим игроком лиги, оказавшимся в той же бросковой ситуации. 

SSM равен разнице между PPS (количество набранных очков в среднем за один бросок) и SSQ (ожидаемое количество очков за один бросок).

Лидерами лиги по показателю SSM являются центровые Никола Йокич («Денвер») и Никола Вучевич («Чикаго»). В пятерку также входят Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Кевин Дюрэнт («Финикс») и Норман Пауэлл («Клипперс»).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Тодда Уайтхеда в соцсети X
logoНикола Йокич
logoНБА
Баскетбол - фото
logoДариус Гарлэнд
logoНикола Вучевич
logoНорман Пауэлл
logoКевин Дюрэнт
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