Менеджер команды НБА: «Нетс» запрашивают высокую цену за Кэмерона Джонсона и Ника Клэкстона»

«Бруклин» не спешит с обменом игроков.

Клуб начал распродажу в это трансферное окно, но не хочет продешевить.

«Нетс» запрашивают высокую цену за Кэмерона Джонсона и Ника Клэкстона . Они дали всем понять, что не видят необходимости расставаться с игроками прямо сейчас.

Если они будут выигрывать матчи, то они либо обменяют, либо усадят их на скамейку запасных», – прокомментировал позицию клуба на трансферном рынке один из менеджеров НБА .

На днях зашли в тупик переговоры «Бруклина » с «Мемфисом » по обмену Джонсона.