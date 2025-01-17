Менеджер команды НБА: «Нетс» запрашивают высокую цену за Кэмерона Джонсона и Ника Клэкстона»
«Бруклин» не спешит с обменом игроков.
Клуб начал распродажу в это трансферное окно, но не хочет продешевить.
«Нетс» запрашивают высокую цену за Кэмерона Джонсона и Ника Клэкстона. Они дали всем понять, что не видят необходимости расставаться с игроками прямо сейчас.
Если они будут выигрывать матчи, то они либо обменяют, либо усадят их на скамейку запасных», – прокомментировал позицию клуба на трансферном рынке один из менеджеров НБА.
На днях зашли в тупик переговоры «Бруклина» с «Мемфисом» по обмену Джонсона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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