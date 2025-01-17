«Кливленд» может включиться в борьбу за Кэмерона Джонсона
«Кливленд» заинтересован в услугах Кэмерона Джонсона.
Лидер Восточной конференции раздумывает над возможностью компенсации недостатка габаритов своих стартовых защитников за счет добавления форварда «Бруклина» к своему составу. Клуб способен платить Джонсону без расчистки ведомости за счет 8 ключевых игроков своей ротации.
В НБА ожидают, что Джонсон покинет «Нетс» в это трансферное окно, но «Бруклин» заявляет, что не будет торопиться с обменом в случае недостаточно интересных предложений.
По информации ряда источников, «Кливленд» всерьез изучает возможность заполучить форварда, но еще не приступил к переговорам.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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