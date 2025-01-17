«Кливленд» может включиться в борьбу за Кэмерона Джонсона

«Кливленд» заинтересован в услугах Кэмерона Джонсона.

Лидер Восточной конференции раздумывает над возможностью компенсации недостатка габаритов своих стартовых защитников за счет добавления форварда «Бруклина » к своему составу. Клуб способен платить Джонсону без расчистки ведомости за счет 8 ключевых игроков своей ротации.

В НБА ожидают, что Джонсон покинет «Нетс» в это трансферное окно, но «Бруклин» заявляет, что не будет торопиться с обменом в случае недостаточно интересных предложений.

По информации ряда источников, «Кливленд » всерьез изучает возможность заполучить форварда, но еще не приступил к переговорам.